Ціни на нафту ростуть третю сесію поспіль. Драйвером стало зростання фінансових ринків в надії на те, що Вашингтон незабаром затвердить пакет фінансової допомоги, спрямований на пом'якшення економічних наслідків пандемії коронавируса.

Вартість бареля травневої нафти Brent 25 березня до 8:31 по Києву склала $ 27,93 (+ 2,87%). Барель травневої нафти WTI торгувався по $ 24,91 (+ 3,75%). Попередні торги по стандартам завершилися на рівні $ 27,15 і $ 24,01 відповідно.

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Конгрес США 25 березня може проголосувати за пакет антикризових заходів вартістю $ 2 трлн. Раніше республіканці і демократи заявили, що вони близькі до угоди. Це посилило оптимізм інвесторів і викликало сплеск котирувань на фондових ринках.

Тим не менше, попит на нафтопродукти, особливо авіагас, падає у всьому світі, так як все більше урядів оголошують про національні блокування для стримування поширення коронавируса, що обмежує зростання цін на нафту.

Тим часом ціни на європейських АЗС впали на 6%. В Україні - на 7%. Роздрібні ціни бензину А-95 і дизельного палива в країнах Європейського союзу вже знизилися в середньому на 6% або на 8-9 євроцентів за літр. Про це свідчать щотижневі статистичні дані Європейської комісії (ЄК).

Середня роздрібна ціна бензину і ДП в Україні знизилася на 7,2-7,3% (на 7 євроцентів / л), до € 0,91 / л і € 0,89 / л відповідно. Основною причиною такого зниження є знецінення української національної валюти.

Раніше повідомлялося, що обсяг роздрібної реалізації палива на АЗС в перший тиждень карантину в Україні знизився на 15-20%, за оцінками найбільших операторів. У квітні зниження може скласти 40-50%. На думку експертів "Консалтингової групи А-95”, це буде мати сильний вплив на ціноутворення, оскільки в умовах падіння продажів експлуатаційні витрати автозаправних станцій сильно виросли в зв'язку з карантином.

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