Вартість пального стрімко зменшується в гуртових закупках. Проте на українських АЗС ціни лишаються стабільними.

Ціна дизпалива в дрібнооптовому сегменті опустилася ще на 30 коп. за літр, до середнього по країні значення 18,30 грн за літр. За період з 10 березня, тобто з моменту обвалу світових цін на нафту, середня в Україні ціна знизилася на 7% або на 1,3 грн за літр, свідчать дані щоденного цінового моніторингу "Консалтингової групи А-95".

Читайте також: Сервісні центри МВС перестали оформляти автомобілі.

Найбільш істотне зниження ціни зафіксовано на "морське" ДТ з відвантаженням в портах Миколаєва, Одеси та Южного. За останній тиждень мінімальна ціна на цих базисах відвантаження опустилася більш ніж на 2 грн за літр, до 16,05 грн за літр.

З ціною 16,05-16,10 грн за літр 18 березня в ринок з Миколаєва вийшли оптовий трейдер "Альянс Енерго Трейд" і торгові компанії групи "Трейд Коммодити". В Одесі та Южному мінімальні, що озвучуються трейдерами ціни опустилися до 16,30-16,35 грн за літр.

Компанія "Анвітрейд" в ранковому прейскуранті пропонувала ДТ з Новограда-Волинського по 18,10 грн за літр. На сусідньому базисі - в Коростені "Фактор" озвучував ціну 17,50 грн за літр, "Інтер-Лайт" - 17,75 грн за літр. За останній тиждень ціни в Новограді-Волинському і Коростені опустилися на 1,2-1,5 грн за літр.

У столичному регіоні мінімальна ціна знизилася до 17,75-17,95 грн за літр проти 19,40-19,60 грн за тону на початку минулого тижня.

У Харкові та області ціни бензовозних партій зменшилися до 17,40-17,70 грн за літр.

Котирування ДТ в Середземномор'ї і в портах Північної Європи, до яких прив'язані ціни контрактів, продовжують знижуватися. Напередодні вони опустилися ще на $ 4-6 за тону, до $ 288-306 за тону. Курс гривні, ослаблення якої залишається головним стримуючим фактором для обвалу цін на внутрішньому ринку, 18 березня на міжбанку знизився ще на 20 коп. за долар., До 27,4 грн за долар.

Очікується, що зниження цін в оптовому сегменті триватиме у міру збільшення імпортних поставок, які були істотно занижені в першій декаді місяця.

Як повідомлялось, світові ціни на нафту почали знижуватися в середині лютого, реагуючи на зниження попиту через епідемію COVID-19. 6 березня на зустрічі у Відні (Австрія) країни-учасниці ОПЕК + не змогли домовитися про нове обмеження видобутку, яке компенсувало б попит і підтримало ціну в умовах епідемії.

Читайте також: як пандемія короновірусу впливає на світовий автопром

Провал переговорів призвів до 30% -го обвалу цін на відкритті торгів 9 березня - вартість Brent тоді звалилася з $ 44 до $ 32 за барель.

18 березня ціна Brent вперше з 2003 р опускалася нижче $ 27 за барель. через побоювання уповільнення світової економіки в умовах набирає масштабів епідемії. На момент публікації новини, Brent на Лондонській біржі торгувалася по $ 26,50 за барель.