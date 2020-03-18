Зупинка виробництва, різке падіння продажів, відмова від автосалонів, новинок й інші наслідки COVID-19 для світового автопрому.

Пандемія коронавірусу COVID-19 крокує по планеті – носії смертельного вірусу виявлені в 117 державах. З автомобільною промисловістю все теж дуже погано.

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Зупинись заводи

Руйнування виробничого ланцюжка почалося з епіцентру епідемії – китайської провінції Хубей. Одна з найбільших місцевих корпорацій Dongfeng Motor, що має спільні підприємства, наприклад, з Peugeot-Citroen і Renault, оголосила про позапланові безстрокові канікули для своїх співробітників у зв'язку із загрозою розповсюдження зарази. Цьому ж прикладу наслідував ряд інших провідних світових компаній, що випускають машини на території КНР, в тому числі Toyota і Honda.

Першою країною, відчула на собі гострий брак китайських комплектуючих за межами самої КНР, стала сусідня Південна Корея. Світовий автогігант Hyundai був змушений призупинити виробництво на всіх своїх підприємствах в країні, де випускають машини не тільки для місцевого ринку, але також для США, Європи, Близького Сходу і ряду інших регіонів.

В кінці січня зупинився і найбільший автомобільний завод в усьому світі - підприємство Hyundai в Ульсані закрили на карантин, коли тест на коронавірус у одного із співробітників показав позитивний результат. Втім, завдяки неймовірним зусиллям місцева влада на даний момент взяла ситуацію з епідемією під контроль, і виробництво почало поступово відновлюватися.

Чого не скажеш про Європу, куди коронавірус став масового проникати в кінці зими. Більше за всіх постраждала Італія, яка на даний момент має статус другої країни в світі за кількістю хворих. Fiat Chrysler Automobiles (FCA) оголосив про тимчасові зупинки виробництва на всіх своїх підприємствах у зв'язку з вимогами уряду з протидії поширенню вірусу нового типу.

Слідом Lamborghini прийняла рішення призупинити виробництво своїх машин. Оголошено, що завод в Сант-Агата-Болоньєзе не працюватиме майже два тижні, з 13 по 25 березня. За словами глави італійської компанії Стефано Доменікалі, це рішення є “актом соціальної відповідальності”.

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Під загрозою знаходяться підприємства ряду автовиробників і в інших європейських країнах, які змушені скорочувати обсяги випуску машин через карантин і в зв'язку з нестачею компонентів з Китаю. Так, концерн Volkswagen в цілях безпеки вже закрив підприємства своїх брендів Seat і Lamborghini в іспанській Барселоні і італійській Болоньї відповідно. Дефіцит деталей б'є по випуску машин в Німеччині і Великобританії, влада яких оголосила про ймовірні виробничі проблеми в найближчому майбутньому.

Впали продажі

У Китаї склалася катастрофічна ситуація з продажами нових авто. У лютому найбільший в світі автомобільний ринок обвалився на 79%, що стало найбільшим падінням за всю його історію. Обсяг реалізації легковиків в КНР склав всього 310 тис. штук і відкотив ринок на рівень 15-річної давності.

Починають падати продажі нових машин і в Європі. Скажімо, в Італії найбільший автомобільний дилер Autotorino, який в минулому році реалізував понад 50 тис. транспортних засобів, змушений був закрити всю свою мережу як мінімум до початку квітня. Це стало першою зупинкою діяльності компанії за її більш ніж півстолітню історію. Що стосується ситуації в усьому світі в цілому, то аналітики LMC Automotive прогнозують в 2020 році падіння світових продажів легковиків на 4% – до 86,4 млн одиниць, що відкине ринок до показників 2013 року.

Автосалони скасовані, новинки під питанням

Епідемія призвела до скасування або перенесення масштабних виставок і форумів по всьому світу. Не оминула ситуація стороною і найбільші міжнародні автосалони. Спочатку стало відомо про відмову від проведення Пекінського автосалону в квітні. Це один з наймасовіших подібних майданчиків в Китаї, де, крім місцевих виробників, свої новинки регулярно показують лідери світового автопрому, в тому числі Mercedes-Benz, Volkswagen, Audi, BMW і Ford.

З приходом коронавірусу в Європу скасували і Женевський автосалон, який повинен був відкритися на початку березня. Організатори до останнього моменту сподівалися провести виставку, яка не знала перерв з часів Другої світової війни, поки швейцарський уряд не заборонив всі масові заходи за участю більше однієї тисячі осіб. На питання про те, хто відшкодує величезні фінансові втрати учасникам, президент організаційного ради Моріс Турретіні лише знизав плечима і саркастично побажав удачі в судових позовах з місцевою владою.

Багато компаній провели прем'єри своїх автомобілів в онлайн-режимі, проте деякі найважливіші новинки світ досі так і не побачив. Скажімо, так і не відбулася прем'єра компактного кросовера Toyota на базі хетчбека Yaris, який був розроблений спеціально для європейського ринку з претензіями на лідерство в сегменті.

З вини вірусу не пройде й мотор-шоу в Нью-Йорку, заплановане на середину квітня. У зв'язку з проникненням COVID-19 в США захід зі 120-річною історією попередньо вирішено перенести на кінець серпня – початок вересня.

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На ці ж дати заплановано Московський міжнародний автомобільний салон, що проводиться в російській столиці по парних роках, який тепер теж потрапив під загрозу. Директор виставки Петро Тутарашвілі заявив, що остаточне рішення про проведення ММАС-2020 організатори повинні прийняти до кінця весни.

Удар по автоспорту

Трибуни стадіонів і спортивних майданчиків спорожніли. Зупинено регулярний чемпіонат НХЛ і провідні футбольні ліги в Європі, а проведення міжнародних заходів на кшталт чемпіонату світу з хокею, європейської футбольної першості і літніх Олімпійських ігор під великим питанням. Не став винятком і автоспорт.

Уже відомо про скасування квітневого Гран-прі Формули-1 в Шанхаї, а також етапу головного гоночного чемпіонату в Австралії, який повинен був відбутися в Мельбурні в найближчий уїк-енд. Разом з першим етапом нового сезону скасували всі гонки підтримки і будь-які супутні заходи, заплановані на вихідні.

Все почалося з того, що McLaren оголосив про зняття зі змагань, так як у одного з механіків команди був виявлений коронавірус. Всі співробітники колективу, побувавши в Австралії, найближчі 14 днів проведуть в повній ізоляції.

Планувалося, що сезон Формули-1 почнеться в Бахрейні, а сама гонка пройде без глядачів, але минулого тижня і вона була повністю скасована, як і наступний етап у В'єтнамі. Швидше за все, в травні не відбудеться Гран-прі Нідерландів, і зараз сезон планують запустити вже з Гран-прі Азербайджану в червні.

Загроза для таксі

Добрався коронавірус і до таксі. Найбільший в світі сервіс Uber має намір тимчасово поставити на блокування акаунти всіх водіїв і пасажирів в США, у яких був виявлений COVID-19. Компанія 24 години на добу відстежує ситуацію і координує дії з місцевою владою, оперативно реагуючи на дані лікарів і закриваючи облікові записи людей, що потрапили під загрозу зараження.

При цьому Uber обіцяє виплачувати грошову компенсацію за 14 діб карантину водіям та іншим співробітникам, що потрапили в ізоляцію у зв'язку з підозрою в захворюванні. Подібна практика вже введена в США, Мексиці та Великобританії.

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