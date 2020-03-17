Аукціони повністю перейшли в онлайн.

Під час карантину щодо коронавірусу усі компанії у США почали дотримуватись особливих заходів безпеки для своїх співробітників. Не виключення – й автомобільні аукціони, на яких купують транспортні засоби українці. Легше за все пристосувались до повної роботи в онлайні аукціони аварійних авто Copart та IAAI, адже вони й раніше працювали лише через інтернет.

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А аукціон цілих автомобілів для дилерів Manheim, який раніше проводився як онлайн, так і з фізичною присутністю дилерів, повністю перейшов на торги через інтернет. Більше того, якщо раніше за придбання через сайт Manheim існували спеціальні комісія Simulcast Buy і Simulcast Sell Success, то з 16 березня до 3 квітня вони скасовані.

Окрім того, цей автоаукціон розробив та поступово впроваджує нову онлайн-платформу продажу на основі нового сайту Manheim.com. Дилери, які купують тут автомобілі, можуть перейти на нього впродовж 2020 року.

А от якщо потенційних покупець захоче подивитись автомобіль, який його зацікавив, на власні очі, він не завжди зможе це зробити. Наприклад, на Manheim подивитись на машину можна, якщо залишити адміністрації свої особисті дані.

А от страховий аукціон ІААІ вирішив не допускати сторонніх людей на свою територію, тому подивитись на машину можна лише онлайн. Тим більше, що аукціон нещодавно впровадив можливість роздивитись машину на 360-градусному фото чи відео.

Щодо доставки автомобілів зі США в Україну, то все буде залежати від політики логістів, портів та митних органів США і України. Наприклад, в Одеському “Євротерміналі” введено обмеження перебування людей в приміщеннях, що значно зменшує швидкість обробки вантажів. Швидше за все, терміни доставки збільшаться, можливі також повні закриття якихось логістичних об'єктів залежно від ситуації з розповсюдженням вірусу.

Нагадаємо, що галузь вантажних перевезень несе величезні збитки.