Сумарний збиток, нанесений світовій галузі вантажних автомобільних перевезень через пандемію коронавірусу, може скласти $2 трлн. Так вважають в керівництві Міжнародного автотранспортного союзу (IRU).

За словами генерального секретаря організації Умберто де Претто, пандемія коронавірусу (COVID-19) вже прямо вплинула на повсякденну роботу підприємств, в тому числі тих, що працюють у сфері міжнародних вантажних автомобільних перевезень. Така ситуація, вважає він, створює нові ризики для галузі.

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Міжконтинентальні контейнерні перевезення значно скоротилися. У IRU оцінюють зниження глобальної автомобільної діяльності в розмірі до 20% в 2020 р. — в залежності від того, як довго збережеться ситуація. Це може привести до глобальної втрати доходів операторів на $2 трлн.

У цих умовах, вважає він, невідкладним завданням є зберегти існуючі ланцюжки поставок, в тому числі — в секторі автотранспорту. Перш за все це стосується доставки товарів першої необхідності — таких як продукти харчування та предмети медичного призначення.

Товари необхідно перевозити, але, звичайно, робити це якомога безпечнішим для транспортників і громадян способом при дотриманні останніх відповідних державних керівних принципів.

Умберто де Претто додав також, що індустрія робить сьогодні все можливе, щоб впоратися з важкою ситуацією, коли правила та обмеження змінюються швидко і часто випадковим або неузгодженим чином.

Тим не менше, галузь серйозно ставиться до соціальної відповідальності, щоб продовжувати працювати якомога краще в умовах кризи.

Керівник додав також, що наразі майже 6% всіх зайнятих в світі людей працюють в автотранспортних перевезеннях — в основному в малих і середніх фірмах, які в силу своїх обмежених можливостей не можуть легко впоратися з економічними наслідками COVID-19.

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