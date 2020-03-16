Суммарный ущерб, нанесенный мировой отрасли грузовых автомобильных перевозок из-за пандемии коронавируса, может составить $2 трлн. Так считают в руководстве Международного автотранспортного союза (IRU).

По словам генерального секретаря организации Умберто де Претто, пандемия коронавируса (COVID-19) уже прямо повлияла на повседневную работу предприятий, в том числе тех, что работают в сфере международных грузовых автомобильных перевозок. Такая ситуация, считает он, создает новые риски для отрасли.

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Межконтинентальные контейнерные перевозки значительно сократились. В IRU оценивают снижение глобальной автомобильной деятельности в размере до 20% в 2020 г. – в зависимости от того, как долго сохранится ситуация. Это может привести к глобальной потере доходов операторов на $2 трлн.

В этих условиях, считает он, неотложной задачей является сохранить существующие цепочки поставок, в том числе – в секторе автотранспорта. Прежде всего это касается доставки товаров первой необходимости, таких как продукты питания и предметы медицинского назначения.

Товары необходимо перевозить, но, конечно, делать это как можно безопаснее для транспортников и граждан способом при соблюдении последних соответствующих государственных руководящих принципов.

Умберто де Претто добавил также, что индустрия делает сегодня все возможное, чтобы справиться с тяжелой ситуацией, когда правила и ограничения меняются быстро и часто случайным или несогласованным образом.

Тем не менее, отрасль серьезно относится к социальной ответственности, чтобы продолжать работать как можно лучше в условиях кризиса.

Руководитель также добавил, что на данный момент почти 6% всех занятых в мире людей работают в автотранспортных перевозках – в основном в малых и средних фирмах, которые в силу своих ограниченных возможностей не могут легко справиться с экономическими последствиями COVID-19.

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