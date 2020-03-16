Если правительство не услышит голос народа и введет обязательный техосмотр, всем, кто дорабатывал свою светотехнику придется приводить ее в исходное состояние. Как при этом обеспечить свет, адекватный ксеноновому лучу?

Для начала нужно признать, что пресловутый китайский ксенон не освещает дорогу лучше хороших галогенок. Потому что газоразрядные лампы, втиснутые в стандартную галогеновую оптику – а именно так выглядит нештатный ксенон в большинстве случаев – в принципе не могут сформировать луч правильной формы.

В каталогах ведущих производителей есть модели галогенок, которые цветом и интенсивностью имитируют ксеноновый свет.

Да, световой поток скорее всего будет ярче, но он получается рассеянным, направленным не конкретно на дорогу перед автомобилем, а весьма приблизительно в нужную сторону.

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Дело в том, что для эффективной работы светового прибора источник света – лампа – должен находиться в фокусе оптической системы. А в случае с нештатными газоразрядными лампами достичь фокусировки бывает невозможно из-за несоответствия геометрии ламп, отражателей и рефлекторов.

Но даже если удается достигнуть нужной формы луча (например, при помощи переделки оптики под линзованную), остается второй параметр – яркость. Который, кстати, тоже ограничен стандартами и не может превышать определенных значений. Добавьте сюда “побочные явления” продукции now name: быстрое выгорание электродов, снижение яркости, изменение цвета излучения и короткий срок службы в целом.

В старых фарах может помутнеть стекло (можно очистить полировкой), потускнеть покрытие отражателя (мойка или замена), потускнеть галогеновая лампа (подлежит замене).

Поэтому единственное, что наверняка получает счастливый обладатель колхозного ксенона – это синеватый оттенок света. Также гарантированы негатив и нецензурные напутствия со стороны других участников движения, которых он слепит, в том числе и через зеркало. Так что мы призываем не расстраиваться особо по поводу возможного лишения ксенона права на жизнь, а обратиться к другим, более законным средствам обеспечить эффективное освещение дороги.

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Чем заменить ксенон

Приведите в порядок штатные фары. Помутневшие стекла можно отполировать, потерявшие блеск отражатели – заменить (увы, скорее всего в сборе с фарой). Лампы накаливания, каковыми являются галогенки, теряют яркость из-за потемнения колбы, поэтому для сохранения яркости фар лампы нужно вовремя менять.

Купите галогенки повышенной светоотдачи. Именно светоотдачи, а не мощности – с индексом +50%, +100 % и т.п. Брендовые лампы с высококачественной спиралью и кварцевым стеклом дают в 1,5 – 2 раза больше света при стандартной потребляемой мощности (50 – 60 Вт).

Рассмотрите вариант с диодными лампами. Один-два ведущих мировых производителя научились делать правильные LED-лампы для обычной галогеновой оптики. Они абсолютно соответствуют галогенкам по геометрическим размерам кристалла – источника света – и, попадая в фокус родной оптики, обеспечивают штатные параметры луча. Но и тут нельзя поручиться, что машина пройдет техосмотр, поскольку такая фара может оказаться ярче допустимого предела. (Так было по состоянию на 2011 г. перед отменой техосмотра. Нормы и требования ОТК-2020 пока не объявлены.)

Ездите медленнее. Каждая модель автомобиля еще на этапе проектирования и постановки на конвейер проходила массу сертификаций, и ее штатный головной свет признан отвечающим всем условиям безопасности движения.

Улучшить штатный свет можно без пресловутого ксенона: с качественной галогеновой лампой, “галогенкой” с увеличенной светоотдачей или брендовой LED-лампой.

Рекомендация Авто24

Фары головного света – этот тот случай, когда для приведения системы в порядок не нужно ждать введения репрессивных мер. Неорганизованный луч, который слепит всех и вся, рано или поздно приведет к аварийной ситуации, и тогда уже останется уповать только на Божью волю и чье-то водительское мастерство, чтобы дело не кончилось трагедией. Есть несколько решений, чтобы обеспечить хорошее освещение дороги законным образом – выберите наиболее приемлемое для вас.

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