Якщо уряд не почує голос народу і введе обов'язковий техогляд, всім, хто допрацьовував свою світлотехніку, доведеться приводити її у початковий стан. Як при цьому забезпечити світло, адекватне ксеноновому променю?

Для початку потрібно визнати, що горезвісний китайський ксенон не освітлює дорогу краще за хороші галогенки. Тому що газорозрядні лампи, втиснуті в стандартну галогенову оптику – а саме так виглядає нештатний ксенон в більшості випадків – в принципі не можуть сформувати промінь правильної форми.

У каталогах провідних виробників є моделі галогенок, які кольором й інтенсивністю імітують ксенонове світло.

Так, світловий потік швидше за все буде яскравіший, та він виходить розсіяним, спрямованим не конкретно на дорогу перед автомобілем, а дуже приблизно в потрібну сторону.

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Справа в тому, що для ефективної роботи світлового приладу джерело світла – лампа – повинно знаходитися у фокусі оптичної системи. А у випадку з нештатними газорозрядними лампами досягти фокусування буває неможливо через невідповідність геометрії ламп, відбивачів і рефлекторів.

Та навіть якщо вдається досягти потрібної форми променя (наприклад, за допомогою переробки оптики під лінзовану), залишається другий параметр – яскравість. Який, до речі, також обмежений стандартами і не може перевищувати певних значень. Додайте сюди "побічні явища" продукції nowname: швидке вигорання електродів, зниження яскравості, зміна кольору випромінювання і короткий термін служби в цілому.

У старих фарах може помутніти скло (можна очистити поліруванням), потьмяніти покриття відбивача (мийка або заміна), потьмяніти галогенова лампа (підлягає заміні).

Тому єдине, що напевно отримує щасливий володар колгоспного ксенону – це синюватий відтінок світла. Також гарантовані негатив та нецензурні напуття з боку інших учасників руху, яких він сліпить, в тому числі і через дзеркало. Тож ми закликаємо не засмучуватися особливо з приводу можливого позбавлення ксенону права на життя, а звернутися до інших, більш законних засобів забезпечити ефективне освітлення дороги.

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Чим замінити ксенон

Приведіть в порядок штатні фари. Помутніле скло можна відполірувати, відбивачі, які втратили блиск – замінити (на жаль, швидше за все в зборі з фарою). Лампи розжарювання, якими є галогенки, втрачають яскравість через потемніння колби, тому для збереження яскравості фар лампи потрібно вчасно міняти.

Купіть галогенки підвищеної світловіддачі. Саме світловіддачі, а не потужності – з індексом +50%, +100% і т.п. Брендові лампи з високоякісною спіраллю і кварцовим склом дають в 1,5-2 рази більше світла при стандартній споживаній потужності (50-60 Вт).

Розгляньте варіант з діодними лампами. Провідні світові виробники навчилися робити правильні LED-лампи для звичайної галогенової оптики. Вони абсолютно відповідають галогенкам за геометричними розмірами кристала – джерела світла – і, потрапляючи в фокус рідної оптики, забезпечують штатні параметри променя. Однак і тут не можна бути певним, що машина пройде техогляд, оскільки така фара може виявитися яскравішою за допустиму межу. Так було станом на 2011 р. перед скасуванням техогляду. Норми і вимоги ВТК-2020 поки не оголошені.

Їздіть повільніше. Кожна модель автомобіля ще на етапі проектування й встановлення на конвеєр проходила масу сертифікацій, і її штатне головне світло визнане таким, що відповідає всім умовам безпеки руху.

Покращити штатне світло можна без горезвісного ксенону: використовуючи якісну галогенову лампу, "галогенку" зі збільшеною світловіддачею або брендову LED-лампу.

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Фари головного світла – цей той випадок, коли для приведення системи в порядок не потрібно чекати введення репресивних заходів. Неорганізований промінь, який сліпить всіх і вся, рано чи пізно призведе до аварійної ситуації, і тоді вже залишиться сподіватися тільки на Божу волю і чиюсь водійську майстерність, щоб справа не скінчилася трагедією. Є кілька рішень, щоб забезпечити хороше освітлення дороги законним чином – виберіть найбільш прийнятне для вас.

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