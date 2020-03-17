Аукционы полностью перешли в онлайн.

Во время карантина из-за коронавируса все компании в США начали соблюдать особые меры безопасности для своих сотрудников. Не исключение – и автомобильные аукционы, на которых покупают транспортные средства украинцы. Легче всего приспособились к полной работе в онлайне аукционы аварийных авто Copart и IAAI, так как они и раньше работали только через интернет.

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А аукцион целых автомобилей для дилеров Manheim, который ранее проводился как онлайн, так и с физическим присутствием дилеров, полностью перешел на торги через интернет. Более того, если ранее при покупке через сайт Manheim существовали специальные комиссии Simulcast Buy и Simulcast Sell Success, то с 16 марта до 3 апреля они отменены.

Кроме того, этот автоаукцион разработал и постепенно внедряет новую онлайн-платформу продаж на основе нового сайта Manheim.com. Дилеры, которые покупают автомобили здесь, могут перейти на него в течение 2020 года.

А вот если потенциальный покупатель захочет посмотреть интересующий его автомобиль своими глазами, он не всегда сможет это сделать. Например, на Manheim посмотреть на машину можно, если оставить администрации свои личные данные.

А вот страховой аукцион ІААІ решил не допускать посторонних людей на свою территорию, поэтому посмотреть на машину можно только онлайн. Тем более, что аукцион недавно внедрил возможность рассмотреть машину на 360-градусном фото или видео.

Что касается доставки автомобилей из США в Украину, то все будет зависеть от политики логистов, портов и таможенных органов США и Украины. Например, в Одесском “Евротерминале” введено ограничение пребывания людей в помещениях, что значительно уменьшает скорость обработки грузов. Скорее всего, сроки доставки увеличатся, возможно также полное закрытие каких-то логистических объектов в зависимости от ситуации с распространением вируса.

Напомним, что отрасль грузовых перевозок несет огромные убытки.