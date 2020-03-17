О прекращении производства уже заявили Renault, Ford, Fiat, Peugeot и Volkswagen

Мировые производители автомобилей один за другим останавливают заводы из-за коронавируса. Так, Renault с 16 марта остановила все заводы во Франции. Ранее компания успела закрыть предприятия в Испании.

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В заявлении французского производителя говорится, что к такой мере пришлось прибегнуть для защиты сотрудников в условиях пандемии COVID-19.

Вместе с тем другой французский автопроизводитель – PSA (владеет такими брендами, как Peugeot, Citroen, Opel) – закрыл все предприятия в Европе до 27 марта. Так же поступил и концерн Fiat Chrysler Automobile.

Два других мировых производителя – Volkswagen и Ford – приостановили выпуск автомобилей на испанских заводах.

Из-за пандемии коронавируса в феврале уже упали продажи новых машин по всему миру. В прошлом месяце в мире было продано почти на 20% меньше автомобилей, чем в прошлом году.

Сильнее всего от коронавируса пострадал автомобильный рынок Китая. Местные дилеры реализовали всего 282 тысяч машин, что на 80,3% меньше, чем в феврале 2019-го. Продажи также упали в Японии – на 10,6% и Южной Корее – на 17,9%.

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