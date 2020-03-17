Сеть АЗК GLUSCO напомнила о правилах бесконтактной заправки автомобиля.

С 17 марта мэрия Киева установила ряд ограничений из-за возможного распространения коронавируса. Временно прекращают работу учреждения торговли, кафе, рестораны, спортивные клубы, перестали принимать заявления в полиции и тому подобное. Автозаправок, аптек и продуктовых магазинов эти ограничения не касаются. Впрочем, на некоторых АЗС можно полностью исключить возможность контакта с персоналом или другими посетителями торгового зала.

В частности, любой постоянный клиент сети АЗК GLUSCO и владелец карты лояльности может рассчитаться за приобретенное топливо не выходя из автомобиля, даже не открывая окна.

Установив приложение на смартфон Glusco, с помощью сервиса GluscoPay водителю достаточно выбрать АЗС, номер колонки, вид топлива и необходимое его количество для заправки. Далее остается оплатить, используя банковскую карточку или собственные бонусы в системе лояльности.

Кроме того, на каждой топливно-раздающей колонке в сети АЗК GLUSCO есть QR-код, воспользовавшись которым можно значительно сократить время заправки. Код поможет автоматически определить АЗК и номер колонки, водителю остается только выбрать вид, объем топлива и оплатить за него.

Манипуляции с топливораздаточным пистолетом выполнит сотрудник АЗС.

Напомним, что топливо в Украине дешевеет.