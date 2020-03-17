Мережа АЗК GLUSCO нагадала про правила безконтактної заправки автомобіля.

З 17 березня мерія Києва встановила ряд обмежень через можливе поширення коронавірусу. Тимчасово припиняють роботу заклади торгівлі, кафе, ресторани, спортивні клуби, перестали приймати заяви в в поліції тощо. Автозаправок, аптек та продуктових магазинів ці обмеження не стосуються. Втім, на деяких АЗС можна повністю виключити можливість контакту з персоналом чи іншими відвідувачами торгового залу.

Зокрема, будь-який постійний клієнт мережі АЗК GLUSCO та власник картки лояльності може розрахуватись за придбане пальне не виходячи з автомобіля, навіть не відкриваючи вікна.

Встановивши додаток на смартфон Glusco, за допомогою сервісу GluscoPay водію достатньо обрати АЗК, номер колонки, вид пального та необхідну його кількість для заправки. Далі залишається сплатити, використавши банківську картку чи власні бонуси в системі лояльності.

Окрім того, на кожній паливнораздавальній колонці у мережі АЗК GLUSCO є QR-код скориставшись яким можна значно скоротити час заправки. Код допоможе автоматично визначити АЗК та номер колонки, водію залишається лише обрати вид, об’єм пального та сплатити за нього.

Маніпуляції з паливороздавальним пістолетом виконає співробітник АЗС.

Нагадаємо, що пальне в Україні дешевшає.