Ціни на бензини і дизельне паливо 16 березня знизилися в деяких мережах АЗС в межах 15-60 коп. за літр .

Про це повідомили в “Консалтинговій групі А-95” з посиланням на моніторинг роздрібного ринку нафтопродуктів.

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Зокрема, в харківській мережі “Овіс” бензини подешевшали на 60-66 коп. за літр , до 23,22 грн за літр за А-92 і до 23,70 грн за літр за А-95. Ціна на ДТ знижена відразу на 1,44 грн за літр - до 22,50 грн за літр . Бензини в мережі SUN OIL зменшилися на 50 коп. за літр , ДТ - на 93 коп. за літр . Мережа Chipo знизила ціни на бензини на 15 коп. за літр , ДТ - на 30 коп. за літр .

Середні по країні ціни палива опустилися в Україні на 2-4 коп. за літр. Перше зниження роздрібних цін на паливо зафіксовано 11 березня. Тоді ціни знизили Shell, Marshal і Mango.

Нагадаємо, середня ціна дизельного палива в дрібнооптовому сегменті за тиждень (з 6 по 13 березня) опустилася на 65 коп. за літр (на 3,3%), до 19,00 грн за літр . Драйвером зниження став обвал котирувань ДТ в портах Північно-Західної Європи і Середземномор'я. За останній тиждень, за даними біржі ICE, ціна ДП в регіоні ARA знизилася на 25,9% (на $ 118 за тону), до $ 337,25 за тону. Котирування в Середземномор'ї, за словами трейдерів, опустилася за цей період на 27%, до $ 328 за тону.

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Динаміка роздрібних цін в мережах АЗС 16/13 березня 2020 р грн за літр: