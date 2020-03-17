С 18 марта начинают действовать жесткие ограничения на передвижение граждан. Автомобилистов эти ограничения пока не касаются.

Министр инфраструктуры Владислав Криклий в своем Telegram-канале рассказал об ограничениях, которые будут применяться во время "борьбы с короновирусом".

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С 12.00 18 марта 2020 прекращаются:

железнодорожные

авиационные

автобусные междугородные и межобластные пассажирские перевозки в Украине.



С 17 марта останавливается работа метро в городах.

Городские перевозки могут осуществляться в режиме: до 10 человек в маршрутных такси, троллейбусах, автобусах, вагонах трамвая.



Личный автомобильный транспорт граждан может осуществлять движение без ограничений.

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