С 18 марта начинают действовать жесткие ограничения на передвижение граждан. Автомобилистов эти ограничения пока не касаются.
Министр инфраструктуры Владислав Криклий в своем Telegram-канале рассказал об ограничениях, которые будут применяться во время "борьбы с короновирусом".
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С 12.00 18 марта 2020 прекращаются:
- железнодорожные
- авиационные
- автобусные междугородные и межобластные пассажирские перевозки в Украине.
С 17 марта останавливается работа метро в городах.
- Городские перевозки могут осуществляться в режиме: до 10 человек в маршрутных такси, троллейбусах, автобусах, вагонах трамвая.
Личный автомобильный транспорт граждан может осуществлять движение без ограничений.
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