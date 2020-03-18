Остановка производства, резкое падение продаж, отказ от автосалонов и новинок и другие последствия COVID-19 для мирового автопрома.

Пандемия коронавируса COVID-19 шагает по планете – носители смертельного вируса выявлены в 117 государствах. С автомобильной промышленностью все тоже очень плохо.

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Остановитесь, заводы

Разрушение производственной цепочки началось с эпицентра эпидемии – китайской провинции Хубэй. Одна из крупнейших местных корпораций Dongfeng Motor, у которой есть совместные предприятия, например, с Peugeot-Citroen и Renault, объявила о внеплановых бессрочных каникулах для своих сотрудников в связи с угрозой распространения заразы. Этому же примеру последовал ряд других ведущих мировых компаний, выпускающих машины на территории КНР, в том числе Toyota и Honda.

Первой страной, ощутившей на себе острую нехватку китайских комплектующих за пределами самой КНР, стала соседняя Южная Корея. Мировой автогигант Hyundai был вынужден приостановить производство на всех своих предприятиях в стране, где выпускают машины не только для местного рынка, но также для США, Европы, Ближнего Востока и ряда других регионов.

В конце января встал и крупнейший автомобильный завод в мире – предприятие Hyundai в Ульсане закрыли на карантин, когда тест на коронавирус у одного из сотрудников показал положительный результат. Впрочем, благодаря невероятным усилиям местная власть на данный момент взяла ситуацию с эпидемией под контроль, а производство начало постепенно восстанавливаться.

Чего не скажешь о Европе, куда коронавирус стал массово проникать в конце зимы. Больше всех пострадала Италия, которая на данный момент носит статус второй страны в мире по количеству больных. Fiat Chrysler Automobiles (FCA) объявил о временных остановках производства на всех своих предприятиях в связи с требованиями правительства по противодействию распространению вируса нового типа.

Вслед Lamborghini приняла решение приостановить производство своих машин. Объявлено, что завод в Сант-Агата-Болоньезе не будет работать почти две недели, с 13 по 25 марта. По словам главы итальянской компании Стефано Доменикали, это решение является “актом социальной ответственности”.

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Под угрозой находятся предприятия ряда автопроизводителей и в других европейских странах, которые вынуждены сокращать объемы выпуска машин из-за карантина и в связи с нехваткой компонентов из Китая. Так, концерн Volkswagen в целях безопасности уже закрыл предприятия своих брендов Seat и Lamborghini в испанской Барселоне и итальянской Болонье соответственно. Дефицит деталей бьет по выпуску машин в Германии и Великобритании, власти которых объявили о вероятных производственных проблемах в ближайшем будущем.

Упали продажи

В Китае сложилась катастрофическая ситуация с продажами новых машин. В феврале крупнейший в мире автомобильный рынок обвалился на 79%, что стало крупнейшим падением за всю его историю. Объем реализации легковушек в КНР составил всего 310 тыс. штук и откатил рынок на уровень 15-летней давности.

Начинают падать продажи новых машин в Европе. Скажем, в Италии крупнейший автомобильный дилер Autotorino, который в прошлом году реализовал более 50 тыс. транспортных средств, вынужден был закрыть всю свою сеть как минимум до начала апреля. Это стало первой остановкой деятельности компании за ее более чем полувековую историю. Что касается ситуации в мире в целом, то аналитики LMC Automotive прогнозируют в 2020 году падение мировых продаж легковых автомобилей на 4% – до 86,4 млн единиц, что отбросит рынок к показателям 2013 года.

Автосалоны отменены, новинки под вопросом

Эпидемия привела к отмене или переносу масштабных выставок и форумов по всему миру. Не обошла ситуация стороной и крупнейшие международные автосалоны. Сначала стало известно об отказе от проведения Пекинского автосалона в апреле. Это одна из самых массовых подобных площадок в Китае, где, кроме местных производителей, свои новинки регулярно показывают лидеры мирового автопрома, в том числе Mercedes-Benz, Volkswagen, Audi, BMW и Ford.

С приходом коронавируса в Европу отменили и Женевский автосалон, который должен был открыться в начале марта. Организаторы до последнего момента надеялись провести выставку, которая не знала перерывов со времен Второй мировой войны, пока швейцарское правительство не запретило все массовые мероприятия с участием более одной тысячи человек. На вопрос о том, кто возместит огромные финансовые потери участникам, президент организационного совета Морис Турретини лишь пожал плечами и саркастически пожелал удачи в судебных тяжбах с местными властями.

Многие компании провели премьеры своих автомобилей в онлайн-режиме, однако некоторые важнейшие новинки мир до сих пор так и не увидел. Скажем, так и не состоялась премьера компактного кроссовера Toyota на базе хэтчбека Yaris, который был разработан специально для европейского рынка с претензиями на лидерство в сегменте.

По вине вируса не произойдет и мотор-шоу в Нью-Йорке, запланированное на середину апреля. В связи с проникновением COVID-19 в США мероприятие со 120-летней историей предварительно решено перенести на конец августа – начало сентября.

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На эти же даты запланирован Московский международный автомобильный салон, который проводится в российской столице по четным годам, который теперь тоже попал под угрозу. Директор выставки Петр Тутарашвили заявил, что окончательное решение о проведении ММАС-2020 организаторы должны принять до конца весны.

Удар по автоспорту

Трибуны стадионов и спортивных площадок опустели. Остановлен регулярный чемпионат НХЛ и ведущие футбольные лиги в Европе, а проведение международных мероприятий вроде чемпионата мира по хоккею, европейского футбольного первенства и летних Олимпийских игр под большим вопросом. Не стал исключением и автоспорт.

Уже известно об отмене апрельского Гран-при Формулы-1 в Шанхае, а также этапа главного гоночного чемпионата в Австралии, который должен был состояться в Мельбурне в ближайший уик-энд. Вместе с первым этапом нового сезона отменили все гонки поддержки и любые сопутствующие мероприятия, запланированные на выходные.

Все началось с того, что McLaren объявил о снятии с соревнований, так как у одного из механиков команды был обнаружен коронавирус. Все сотрудники коллектива, побывав в Австралии, ближайшие 14 дней проведут в полной изоляции.

Планировалось, что сезон Формулы-1 начнется в Бахрейне, а сама гонка пройдет без зрителей, но на прошлой неделе и она была полностью отменена, как и следующий этап во Вьетнаме. Скорее всего, в мае не состоится Гран-при Нидерландов, и сейчас сезон планируют запустить уже с Гран-при Азербайджана в июне.

Угроза для такси

Коронавирус добрался и до такси. Крупнейший в мире сервис Uber намерен временно поставить на блокировку аккаунты всех водителей и пассажиров в США, у которых был обнаружен COVID-19. Компания 24 часа в сутки отслеживает ситуацию и координирует действия с местными властями, оперативно реагируя на данные врачей и закрывая учетные записи людей, что попали под угрозу заражения.



При этом Uber обещает выплачивать денежную компенсацию за 14 дней карантина водителям и другим сотрудникам, попавшим в изоляцию в связи с подозрением на заболевание. Подобная практика уже введена в США, Мексике и Великобритании.

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