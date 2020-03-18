Спорткар Subaru BRZ, созданный совместно с Toyota, похоже, готов к отправке на пенсию: анонсирована модификация под названием Final Edition.

"Последняя редакция" Subaru BRZ получит ряд внешних отличий – например, новые 17-дюймовые колесные диски, красные тормозные суппорты и два эксклюзивных цвета кузова. В черный Crystal Black Silica купе будут красить по умолчанию, а за ярко-синий Blue Pearl придется доплатить 100 евро. Кроме того, обещано, что в подвесках таких купе будут применены более жесткие амортизаторы Sachs.

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Интерьер особенных купе обработают сине-черным сочетанием кожи и алькантары с синей нитью на передней панели, дверях, руле и рычаге коробки. Кроме того, по салону разбросают соответствующие шильдики.

Изменений в силовой установке не обещают: "финальная" Subaru BRZ сохранит двухлитровый мотор с отдачей чуть более 200 л.с. в паре с механикой или автоматом (за доплату в 1700 евро). Компания собирается выпустить только 100 экземпляров BRZ в версии Final Edition, и продавать их будут только в Германии. Базовая цена – 40 270 евро.

Что касается следующего поколения спорткара, то, по последним данным, "зеленый свет" очередного совместного проекта Toyota и Subaru уже дан, но технических деталей пока крайне мало. По большому счету, сообщается лишь о возможности применения на спорткаре большего мотора Subaru объемом 2,5 л.

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