Двухдверную Impreza увидеть в Украине практически невозможно. Хотя это заводская модель, она была выпущена ограниченной серией, и все машины были с рулем справа.

Если бы не огромное антикрыло на багажнике, Subaru WRX 22B STi можно было бы считать настоящим “слипером” – высокопроизводительной машиной в неприметном кузове. Стоковое купе разгоняется до первой сотни на спидометре менее чем за 3 секунды. Не хуже современных суперкаров, хотя год производства авто – 1998-й.

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Такой же неожиданностью, как и производительность японского купе, может стать и его цена. Но перед тем, как назвать ее, кратко расскажем, что это за автомобиль.

В 1998 году компания Subaru выпустила двухдверный WRX STi с широким кузовом под названием 22B STi. За шесть месяцев японцы собрали 400 машин для внутреннего рынка, и все они были раскуплены за 30 минут после старта продаж (48 часов по другим данным). Кроме обозначенных четырех сотен, было выпущено еще 21 купе для экспортных рынков – 16 для Великобритании, еще 5 для Австралии. Плюс три прототипа. Все спорткары, попавшие в Британию, были слегка модифицированы ателье Prodrive, получив более длинные передачи и фары, отвечавшие местным требованиям. Конечно же, все существующие Subaru WRX 22B STi имеют руль с правой стороны.

Полноприводный спорткар 22B имел двигатель EJ22G. Этим индексом был обозначен "расточенный" с 1,994 до 2212 куб. см (2,0-2,2 л) фирменный мотор, мощность которого возросла до 280 л. с.

Автомобиль, посвященный победе Subaru в ралли WRC, получил неповторимый глубокий оттенок синего цвета и большой спойлер от модели WRC. Кузов 22B был шире обычного WRX STi на 80 мм. Почти все кузовные панели – уникальные. Диски – 17-дюймовые, а не на 16 дюймов, как у обычных моделей. Спортивные компоненты подвески, выхлопной системы, впуска и выхлопа, гоночные ковши в салоне, а еще розовые шильдики.

Фото: Subaru WRX 22B STi / Carscoops

Недавно одна из редких Subaru WRX 22B STi в идеальном состоянии появилась в продаже в Британии. Купить автомобиль предлагается за 99 995 фунтов стерлингов – это 128 тысяч в долларах или 3 231 338 гривен.

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