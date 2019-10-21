Дводверну Impreza побачити в Україні практично неможливо. Хоча це заводська модель, вона була випущена обмеженою серією і всі машини були з кермом праворуч.

Якби не величезне антикрило на багажнику, Subaru WRX 22B STi можна було б вважати справжнім “сліпером” – високопродуктивною машиною у непримітному кузові. Стокове купе розганяється до першої сотні на спідометрі менш, ніж за 3 секунди. Не гірше за сучасні суперкари, хоча рік виробництва авто – 1998-й.

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Такою ж несподіванкою, як і продуктивність японського купе, може стати і його ціна. Та перед тим, як назвати її, коротко розповімо, що це за автомобіль.

У 1998 році компанія Subaru випустила дводверний WRX STi з широким кузовом під назвою 22B STi. За шість місяців японці зібрали 400 машин для внутрішнього ринку і всі вони були розкуплені за 30 хвилин, після старту продажів (48 годин за іншими данними). Крім означених чотирьох сотень, було випущено ще 21 купе для експортних ринків – 16 для Великобританії, ще 5 для Австралії. Плюс три прототипи. Усі спорткари, що потрапили до Британії, були злегка модифіковані ательє Prodrive, отримавши з більш довгі передачі та фари, що відповідали місцевим вимогам. Звичайно ж, усі існуючі Subaru WRX 22B STi мають кермо з правого боку.

Повнопривідний спорткар 22B мав двигун EJ22G. Цим індексом був позначений “розточений” з 1,994 до 2212 куб. см (2,0-2,2 л) фірмовий мотор, потужність якого зросла до 280 кс.

Автомобіль, присвячений перемозі Subaru в ралі WRC, отримав неповторний глибокий відтінок синього кольору та великий спойлер від WRC моделі. Кузов 22B був ширшим за звичайний WRX STi на 80 мм. майже усі кузовні панелі – унікальні. Диски – 17-дюймові, а не на 16 дюймів, як у звичайних моделей. Спортивні компоненти підвіски, вихлопної системи, впуску та вихлопу, гоночні ковші в салоні, а ще рожеві шильдики.

Фото: Subaru WRX 22B STi / Carscoops

Нещодавно одна з рідкісних Subaru WRX 22B STi в ідеальному стані з’явилась у продажу в Британії. Купити автомобіль пропонується за 99 995 фунтів стерлінгів – це 128 тисяч у доларах або 3 231 338 гривень.

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