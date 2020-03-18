Спорткар Subaru BRZ, створений разом з Toyota, схоже, готовий до відправки на пенсію: анонсована модифікація під назвою Final Edition.

"Остання редакція" Subaru BRZ отримає ряд зовнішніх відмінностей - наприклад, нові 17-дюймові колісні диски, червоні гальмівні супорти і два ексклюзивні кольори кузова. До чорного Crystal Black Silica купе будуть фарбувати за замовчуванням, а за яскраво-синій Blue Pearl доведеться доплатити 100 євро. Крім того, обіцяно, що в підвісках таких купе будуть застосовані більш жорсткі амортизатори Sachs.

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Інтер'єр особливих купе оброблять синьо-чорним поєднанням шкіри і алькантари з синьою ниткою на передній панелі, дверях, кермі і важелі коробки. Крім того, по салону розкидають відповідні шильдики.

Змін в силовий установці не обіцяють: "фінальна" Subaru BRZ збереже дволітровий мотор з віддачею трохи більше 200 к.с. в парі з механікою або автоматом (за доплату в 1 700 євро). Компанія збирається випустити тільки 100 примірників BRZ в версії Final Edition, і продавати їх будуть тільки в Німеччині. Базова ціна – 40 270 євро.

Що стосується наступного покоління спорткара, то, за останніми даними, "зелене світло" чергового спільного проекту Toyota і Subaru вже дано, але технічних деталей поки вкрай мало. За великим рахунком, повідомляється лише про можливість застосування на спорткарі більшого мотора Subaru об'ємом 2,5 л.

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