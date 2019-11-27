Как едет и что ломается на спортивном купе от Subaru, которое также выпускалось под названием Toyota GT86.

Subaru BRZ или Toyota GT86 – автомобили, которые совершенно не типичны для их производителей. Задний привод, оппозитный двигатель, маленькая масса и низкий центр тяжести – вот рецепт шикарной управляемости. Однако многим поклонникам Subaru BRZ пришлась по вкусу.

Блогеры из СРТ тестируют Subaru BRZ 2014 года изготовления с двигателем на 200 л.с.

Напомним, как эти же блоггеры тестировали гибридную Toyota Camry из США.