Решение остановить производство на три недели принято для борьбы с эпидемией коронавируса в Чехии.

В среду, 18 марта, в 22:00 с заводов Škoda Auto в Чехии выедут последние автомобили.

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Как заявил 17 марта на пресс-конференции премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, до 22:00 6 апреля закроются заводы в городах Млада Болеслав, Квасины и Врхлаби. Решение остановить производство на три недели принято для борьбы с эпидемией коронавируса в Чехии. Работникам заводов выплатят средства в пределах 70-75% месячной зарплаты.

Немецкий концерн Volkswagen, которому принадлежит чешская Škoda Auto, также закрывает свои филиалы в Европе.

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На заводах Škoda Auto в Чехии работают около 34 тысяч человек. До сих пор среди работников было зарегистрировано два случая заболевания коронавирусом.

Вице-президент союза промышленности и транспорта Чехии Ян Рафай выразил надежду, что остановка производства не будет продолжительной.

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