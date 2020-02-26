Летом в Украине должна появиться совершенно новая Škoda Octavia. Именно поэтому на актуальную модель сейчас сделаны максимальные скидки.

Компания "Еврокар" объявила о специальном ценовом предложении на пока актуальную Škoda Octavia. Количество автомобилей ограничено, поскольку выпуск модели вскоре будет завершен.

Читайте также: Найден уникальный пикап "Волга" украинского производства

Новая Škoda Octavia 2020

Octavia прочно закрепила за собой лидерские позиции на украинском рынке. Успех модели позволил ей уверенно закрепиться в числе первых в рейтинге продаж новых автомобилей, а в декабре прошлого года стать самым продаваемым автомобилем в своем классе с долей рынка 70%.

Новая Škoda Octavia 2020

Стартовая цена для ŠKODA OCTAVIA в комплектации Active с двигателем 1,6 MPI мощностью 80kW составляет 424 000 грн. На бензиновый турбомотор 1,4 TSI мощностью 110kW со 6-ступенчатой коробкой передач в комплектации Ambition стартует от 489 232 грн.

Читайте также: Пользователей гиробордов и cигвеев могут приравнять к велосипедистам