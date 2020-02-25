Влітку в Україні повинна з’явитись абсолютно нова Škoda Octavia. Саме тому на актуальну модель зараз зроблені максимальні знижки.

Компанія "Єврокар" оголосила про спеціальну цінову пропозицію на поки що актуальну Škoda Octavia. Кількість автомобілів обмежена, оскільки випуск моделі незабаром буде завершено.

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Нова Škoda Octavia 2020



Octavia міцно закріпила за собою лідерські позиції на українському ринку. Успіх моделі дозволив їй впевнено закріпитися в числі перших в рейтингу продажів нових автомобілів, а в грудні місяці минулого року стати найбільш продаваним автомобілем у своєму класі з часткою ринку 70%.

Нова Škoda Octavia 2020

Стартова ціна для ŠKODA OCTAVIA в комплектації Active з двигуном 1,6 MPI потужністю 80kW становить 424 000 грн. Ціна на бензиновий турбомотор 1,4 TSI потужністю 110kW з 6-ступінчастою коробкою передач в комплектації Ambition стартує від 489 232 грн.

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