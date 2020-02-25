Мало хто знає, що перша Волга була не тільки седаном або універсалом, але і пікапом. Причому, вантажні версії робили не на ГАЗі, а на низці інших підприємств - в Харкові, Ризі, Москві і Воронежі.

Саме харківський пікап Волга виявили кілька років тому і відреставрували. У авто навіть залишилися радянські номера Харківської області.

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Нескладно помітити, що у ГАЗ-21 зрізаний ззаду дах, а двері заварені. Також з'явився відкидний задній борт. Примітно, що пофарбували авто в кольори таксі і навіть шашечки додали, адже в ряді міст пікапи ГАЗ були вантажними таксомоторами.