Мало кто знает, что первая Волга была не только седаном или универсалом, но и пикапом. Причем, грузовые версии делали не на ГАЗе, а на ряде других предприятий – в Харькове, Риге, Москве и Воронеже.

Именно харьковский пикап Волга обнаружили несколько лет назад и отреставрировали. В авто даже остались советские номера Харьковской области.

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Несложно заметить, что у ГАЗ-21 срезана сзади крыша, а двери заварены. Также появился откидной задний борт. Примечательно, что покрасили авто в цвета такси и даже шашечки добавили, ведь в ряде городов пикапы ГАЗ были грузовыми таксомоторами.