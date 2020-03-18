Рішення зупинити виробництво на три тижні ухвалене для боротьби з епідемією коронавірусу в Чехії.

У середу, 18 березня, о 22:00 із заводів Škoda Auto в Чехії виїдуть останні автомобілі.

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Як заявив17 березня на пресконференції прем’єр-міністр Чехії Андрей Бабіш, до 22:00 6 квітня закриються заводи в містах Млада Болеслав, Квасіни і Врхлабі. Рішення зупинити виробництво на три тижні ухвалене для боротьби з епідемією коронавірусу в Чехії. Працівникам заводів виплатять кошти в межах 70-75% місячної зарплатні.

Німецький концерн Volkswagen, до якого належить чеська Škoda Auto, також закриває свої філії у Європі.

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На заводах Škoda Auto в Чехії працює близько 34 тисяч людей. Досі серед працівників було зареєстровано два випадки захворювання через коронавірус.

Віцепрезидент союзу промисловості і транспорту Чехії Ян Рафай висловив сподівання, що зупинка виробництва не буде тривалою.

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