Схоже, евакуація автомобілів з київських вулиць – це один з небагатьох бізнесів, який не постраждає від карантину.
Евакуація авто під час карантину не буде припинена, пишуть на своїх сторінках у соцмережах столичні чиновники.
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"Друзі, повідомляю, що Інспекція з паркування продовжує працювати у штатному режимі", – пише начальник управління (інспекції) з паркування Дмитро Рахматуллін.
Аби уникнути скупчення людей, пункти видачі автомобілів забезпечують дотримання дистанції, запускаючи по одній особі.
"Закликаю усіх водіїв використовувати мобільний додаток у новій версії від Kyiv Smart City, який дасть можливість значно швидше проходити процедуру отримання евакуйованих автомобілів зі штрафмайданчика", – пише чиновник.
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Нагадаємо, що аби повернути “викрадений” евакуатором автомобіль, доведеться заплатити близько двох тисяч гривень і витратити на це майже повний робочий день.