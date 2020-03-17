Похоже, эвакуация автомобилей с киевских улиц – это один из бизнесов, который не пострадает от карантина.

Эвакуация автомобилей во время карантина не будет прекращена, пишут на своих страницах в соцсетях столичные чиновники.

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"Друзья, сообщаю, что Инспекция по парковке продолжает работать в штатном режиме", – пишет начальник управления (инспекции) по парковке Дмитрий Рахматуллин.

Чтобы избежать скопления людей, пункты выдачи автомобилей обеспечивают соблюдение дистанции, запуская по одному человеку.

"Призываю всех водителей использовать мобильное приложение в новой версии от Kyiv Smart City, который позволит значительно быстрее проходить процедуру получения эвакуированных автомобилей со штрафплощадки", – пишет чиновник.

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Напомним, что чтобы вернуть "похищенный" эвакуатором автомобиль придется заплатить около двух тысяч гривен и потратить на это почти полный рабочий день.