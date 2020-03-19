З 19 березня до 3 квітня 2020 року сервісні центри МВС тимчасово зупиняють прийом громадян і працюють за окремим графіком, переважно у режимі онлайн.

Прийом громадян буде відбуватися виключно для надання невідкладних послуг, зокрема:

реєстрація/перереєстрація та зняття з обліку транспортних засобів тільки для медичних і дипломатичних установ;

перереєстрація транспортного засобу у зв’язку із втратою або викраденням свідоцтва про реєстрацію авто;

відновлення посвідчення водія в разі його втрати або викрадення.

Ці послуги будуть надаватися за попереднім записом черговими сервісними центрами МВС.

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Також нагадуємо, що через Електронний кабінет водія ви можете замовити онлайн:

верифікацію даних посвідчення водія та свідоцтва про державну реєстрацію транспортного засобу;

призначення належного користувача;

перевірку наявності та оплата адміністративних правопорушень;

перевірку транспортного засобу за VIN-кодом;

відновлення та обмін посвідчення водія — їх видача буде відбуватися вже після офіційного закінчення карантину.

Також дистанційно можливо замовити та отримати в електронному вигляді довідку про притягнення до кримінальної відповідальності, відсутність (наявність) судимості або обмежень.

У сервісних центрах МВС закликають не звертатись до них без нагальної потреби та залишатися вдома на весь період карантину.

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Крім того оголошено, що прийом громадян з явними ознаками ГРВІ проводитись не буде.