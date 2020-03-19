Про це на своїй сторінці в Фейсбук написав член фракції “Слуга народу” Олександр Куницький.

“Поки по всій країні карантин, Кабінет Міністрів думає над новими схемами на зразок "майданчиків Яценко", – написав народний депутат Олександр Куницький. – Крім схеми Міністерства Інфраструктури з сертифікацією ГБО, до якої ми ще повернемося, є й інші”.

До теми: скільки приносить схема сертифікації ГБО

Далі він описав інші схему – у галузі будівництва. Однак той факт, що монополізація послуг сертифікації ГБО, яка здорожчала цей процес для автовласників у кілька разів та приносить мільйонні прибутки, відома нардепам. Як саме вони будуть з нею боротися та коли, покаже час.

Олександр Куницький до обрання нардепом від “Слуги Народу” був відомий як відеоблогер Zpsanek, автобізнесмен та викривач свавілля поліцейських щодо водіїв.

Нагадаємо, що на сайті Президента зареєстрована петиція щодо відміни сертифікації ГБО.