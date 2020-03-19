Об этом на своей странице в Фейсбук написал член фракции "Слуга народа" Александр Куницкий.

"Пока по всей стране карантин, Кабинет Министров думает над новыми схемами вроде "площадок Яценко", – написал народный депутат Александр Куницкий. – Кроме схемы Министерства инфраструктуры с сертификацией ГБО, к которой мы еще вернемся, есть и другие".

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Далее он описал другие схемы – в области строительства. Однако тот факт, что монополизация услуг сертификации ГБО, которая подорожала этот процесс для автовладельцев в несколько раз и приносит миллионные прибыли, известна нардепам. Как они будут с ней бороться и когда, покажет время.

Александр Куницкий до избрания нардепом от "Слуги народа" был известен как видеоблоггер Zpsanek, автобизнесмен и обличитель произвола полицейских в отношении водителей.

Напомним, что на сайте Президента зарегистрирована петиция об отмене сертификации ГБО.