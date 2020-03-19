С 19 марта до 3 апреля 2020 года сервисные центры МВД временно останавливают прием граждан и работают по отдельному графику, преимущественно в режиме онлайн.

Прием граждан будет проходить исключительно для оказания неотложных услуг, в частности:

регистрация/перерегистрация и снятие с учета транспортных средств только для медицинских и дипломатических учреждений;

перерегистрация транспортного средства в связи с утратой или похищением свидетельства о регистрации авто;

восстановление водительского удостоверения в случае его утери или кражи.

Эти услуги будут предоставляться по предварительной записи очередными сервисными центрами МВД.

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Также напоминаем, что через Электронный кабинет водителя вы можете заказать онлайн:

верификацию данных удостоверения водителя и свидетельства о государственной регистрации транспортного средства;

назначение надлежащего пользователя;

проверку наличия и оплату административных правонарушений;

проверку транспортного средства по VIN-коду;

восстановление и обмен удостоверения водителя – их выдача будет происходить уже после официального окончания карантина.

Также дистанционно возможно заказать и получить в электронном виде справку о привлечении к уголовной ответственности, отсутствие (наличие) судимости или ограничений.

В сервисных центрах МВД призывают не обращаться к ним без крайней необходимости и оставаться дома на весь период карантина.

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Кроме того объявлено, что прием граждан с явными признаками ОРВИ проводиться не будет.