Стоимость топлива стремительно уменьшается в оптовых закупках. Однако на украинских АЗС цены остаются стабильными.

Цена дизтоплива в мелкооптовом сегменте опустилась еще на 30 коп за литр, до среднего по стране значения 18,30 грн за литр. За период с 10 марта, то есть с момента обвала мировых цен на нефть, средняя по Украине цена снизилась на 7% или на 1,3 грн за литр, свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга "Консалтинговой группы А-95".

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Наиболее существенное снижение цены зафиксировано на "морское" ДТ с отгрузкой в портах Николаева, Одессы и Южного. За последнюю неделю минимальная цена на этих базисах отгрузки опустилась более чем на 2 грн за литр, до 16,05 грн за литр.

По цене 16,05-16,10 грн за литр 18 марта в рынок с Николаева вышли оптовый трейдер "Альянс Энерго Трейд" и торговые компании группы "Трейд Коммодити". В Одессе и Южном минимальные, что озвучиваются трейдерами цены опустились до 16,30-16,35 грн за литр.

Компания "Анвітрейд" в утреннем прейскуранте предлагала ДТ из Новограда-Волынского по 18,10 грн за литр. На соседнем базисе - в Коростене "Фактор" озвучивал цену 17,50 грн за литр, "Интер-Лайт" – 17,75 грн за литр. За последнюю неделю цены в Новоград-Волынском и Коростене опустились на 1,2-1,5 грн за литр.

В столичном регионе минимальная цена снизилась до 17,75-17,95 грн за литр против 19,40-19,60 грн за тонну в начале прошлой недели.

В Харькове и области цены бензовозных партий уменьшились до 17,40-17,70 грн за литр.

Котировки ДТ в Средиземноморье и в портах Северной Европы, к которым привязаны цены контрактов, продолжают снижаться. Накануне они опустились еще на $ 4-6 за тонну, до $ 288-306 за тонну. Курс гривны, ослабление которой остается главным сдерживающим фактором для обвала цен на внутреннем рынке, 18 марта на межбанке снизился еще на 20 коп за доллар. До 27,4 грн за доллар.

Ожидается, что снижение цен в оптовом сегменте будет продолжаться по мере увеличения импортных поставок, которые были существенно занижены в первой декаде месяца.

Как сообщалось, мировые цены на нефть начали снижаться в середине февраля, реагируя на снижение спроса из-за эпидемии COVID-19. 6 марта на встрече в Вене (Австрия) страны-участницы ОПЕК не смогли договориться о новом ограничении добычи, которое компенсировало бы спрос и поддержало цену в условиях эпидемии.

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Провал переговоров привел к 30%-му обвалу цен на открытии торгов 9 марта – стоимость Brent тогда рухнула с $ 44 до $ 32 за баррель.

18 марта цена Brent впервые с 2003 года опускалась ниже $ 27 за баррель. Из-за опасений замедления мировой экономики набирает масштабы эпидемии. На момент публикации новости, Brent на Лондонской бирже торговалась по $ 26,50 за баррель.