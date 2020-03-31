Условия въезда в Киев транспортных средств и граждан на время карантина касается только автобусов межобластного и междугородного сообщения.

Запрет пока не распространяется на легковые автомобили, но только через контрольно-пропускные пункты. Отдельный порядок въезда предусмотрен для служебных и арендуемых автобусов разных ведомств.

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Мерить температуру водителям и пассажирам авто будут пока выборочно. В случае ухудшения ситуации – обязательно.

В случае выявления у водителя или пассажиров признаков острых респираторных заболеваний такие граждане направляются на лечение или самоизоляцию.

“Граждане, которые вернулись из стран, где зафиксировано массовое заражение коронавирусом, должны предоставить информацию о себе на горячую линию Контактного центра города Киева 15-51. Также должны самоизолироваться”, – говорится в сообщении.

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Напомним, в столице на время карантина стоматологи будут оказывать только неотложную помощь. Это необходимо для безопасности врачей и пациентов, ведь человек может не подозревать, что инфицирован, и переносить болезнь в легкой форме.