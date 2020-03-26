Для нераспространения коронавируса местная власть прибегает к полному или частичному перекрытию дорог.

Чтобы не допустить распространения коронавируса на свои территории или не выпустить его за пределы наседлених пунктов, в которых зафиксирована вспышка болезни, некоторые дороги в Украине перекрыты. В частности, об этом заявили в Закарпатской, Черновицкой и Тернопольской областях.

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Закарпатская область

Хотя в области не зарегистрировано ни одного случая коронавируса, власти закрыли перевалы, по которым можно добраться в область. В частности, с 00:00 часов 27 марта 2020 года до 24 апреля 2020 года приостановлено движение автомобильного транспорта путем выставления блокпостов на перевалочных участках следующих автомобильных дорог:

Ужоцкий перевал (автодорога Н-13 Львов – Самбор – Ужгород);

(автодорога Н-13 Львов – Самбор – Ужгород); Торунский (Вышковский) перевал (автодорога Р-21 Долина – Хуст).

Проехать в область можно через следующие перевалы после того, как пройден температурный скрининг:

Яблунецкий перевал (автодорога Н-09 Мукачево – Рогатин – Львов);

перевал (автодорога Н-09 Мукачево – Рогатин – Львов); Абранский перевал (автодорога М-06 Киев – Чоп).

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Черновицкая область

Введен особый режим въезда и выезда из сел Топоровцы Новоселицкого района и Коленковцы Хотинского района. Сюда можно завозить только продукты питания и медикаменты. Жителям разрешено выезжать за пределы этих населенных пунктов только по неотложным делам – если нужна медицинская помощь или на работу в учреждения, которые обеспечивают жизнедеятельность других городов и сел. В других случаях жители Топоровцев и Коленковцев должны оставаться дома на обсервации.

Кроме того, закрыто транзитное движение на дороге Магала – Недобоевцы.

В Черновцах полностью перекрыто движение транспорта на въезде/выезде Черновцов (объездное кольцо Магала на перекрестке улиц Сечевых Стрельцов и В. Александри).

Тернопольская область

Заблокированы Швейков, Ковалевка и еще 4 села Монастырского района.

В других населенных пунктах оборудуют блок-посты, где проверяют температуру пассажиров и выполнение запрета на массовые перевозки людей в одном транспортном средстве.

Смотрите карту, где перекрыты дороги и заблокированы населенные пункты в Украине:

Напомним, что автомобиль остался единственным транспортным средством, на котором можно пересечь границу.