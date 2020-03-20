Коммунальные предприятия, входящие в состав КК "Киевавтодор", в усиленном режиме осуществляют мытье дорог и искусственных сооружений, в том числе с применением моющих средств.

Такие работы проводятся как днем, так и на рассвете, когда большинство киевлян отдыхают. И это еще один шаг для минимизации распространения вирусной инфекции в столице.

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"Кроме того, столичные дорожники продолжают санитарную обработку и дезинфекцию подземных пешеходных переходов, остановок общественного транспорта и посадочных площадок, – отметил заместитель председателя КГГА Александр Густелев. – Проводится обязательная дезинфекция поручней, перил, скамеек. Такие работы, как и мытье дорог, проводятся в круглосуточном режиме".

Обработка искусственных сооружений, подземных пешеходных переходов, остановок общественного транспорта и т.д. осуществляется раствором хлоргексидин, который производит ЗАО "АК "Киïвводоканал". Раствор является сертифицированным.