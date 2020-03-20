Комунальні підприємства, що входять до складу КК "Київавтодор", у посиленому режимi здійснюють миття доріг i штучних споруд, у тому числі із застосуванням миючих засобів.

Такi роботи проводяться як удень, так i на світанку, коли більшість киян відпочивають. I це ще один крок для мінімізації розповсюдження вірусної інфекції у столиці.

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"Крім того, столичні дорожники продовжують санітарну обробку i дезінфекцію підземних пішохідних переходів, зупинок громадського транспорту та посадкових майданчиків, – зазначив заступник голови КМДА Олександр Густєлєв. – Проводиться обов’язкова дезінфекція поручнів, перил, лавок. Такi роботи, як i миття доріг, проводяться у цілодобовому режимi".

Обробка штучних споруд, підземних пішохідних переходів, зупинок громадського транспорту тощо здійснюється розчином хлоргексидин, який виробляє ПрАТ "АК "Киïвводоканал". Розчин є сертифікованим.