Таку заяву керівник Tesla зробив після того, як Ford та General Motors оголосили про початок виробництва систем штучної вентиляції легень для лікарень.

Позиція гендиректора Tesla щодо коронавірусу довгий час залишалась опозиційною: Ілон Маск відмовлявся припиняти виробництво на Гігафабриках і називав паніку, що охопила світ дурістю. Однак був змушений визнати, що ситуація справді стала кризовою.

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Лише після тиску з боку громадськості, Ілон Маск оголосив про зупинку виробничих процесів на заводах Tesla. Тепер же бос Tesla перейшов від критики до співучасті.

До Маска, через Твіттер, звернувся особисто мер міста Нью-Йорк: “Будь-ласка, переобладнайте свій завод для випуску медичних вентиляторів, які потрібні якнайшвидше. Я власник Tesla і люблю компанію. Ви повинні припинити поводитись, як ідіот, у цьому питанні. Це масштабна катастрофа. Запитайте у лікарів”.

У відповідь Ілон Маск написав, що готовий піти на такий крок, якщо справді буде дефіцит означених медичних пристроїв. Пізніше він додав, що виробництво медичного устаткування не є надто складним, однак перейти до випуску таких приладів миттєво просто неможливо.

А мера Нью-Йорка бізнесмен запевнив, що зв’яжеться з його командою для того, аби з’ясувати потреби міста у обсягах медичних апаратів вентиляції легень.

Напередодні компанії Ford і General Motors підтвердили свою готовність переобладнати кілька своїх виробничих ліній під випуск медичних апаратів.

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