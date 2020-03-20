Такое заявление руководитель Tesla сделал после того, как Ford и General Motors объявили о начале производства систем искусственной вентиляции легких для больниц.

Позиция гендиректора Tesla по коронавирусу долгое время оставалась оппозиционной: Маск отказывался прекращать производство на Гигафабриках и называл панику, охватившую мир глупостью. Однако был вынужден признать, что ситуация действительно стала кризисной.

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Только после давления со стороны общественности, Маск объявил об остановке производственных процессов на заводах Tesla. Теперь же босс Tesla перешел от критики к соучастию.

К Маску, через Твиттер, обратился лично мэр города Нью-Йорк: "Пожалуйста, переоборудуйте свой завод для выпуска медицинских вентиляторов, которые нужны как можно быстрее. Я владелец Tesla и люблю компанию. Вы должны прекратить вести себя, как идиот, в этом вопросе. Это масштабная катастрофа. Спросите у врачей".

В ответ Маск написал, что готов пойти на такой шаг, если действительно будет дефицит указанных медицинских устройств. Позже он добавил, что производство медицинского оборудования не является слишком сложным, однако перейти к выпуску таких приборов мгновенно просто невозможно.

А мэра Нью-Йорка бизнесмен заверил, что свяжется с его командой для того, чтобы выяснить потребности города в объемах медицинских аппаратов вентиляции легких.

Накануне компании Ford и General Motors подтвердили свою готовность переоборудовать несколько своих производственных линий под выпуск медицинских аппаратов.

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