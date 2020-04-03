Кабинет министров на время карантина в Украине поручил установить контрольные пункты между всеми областями. Соответствующее постановление опубликовано на правительственном портале.

В частности, областным и Киевской городской государственной администрации поручено установить особый режим на въездах и выездах с территории областей, а также организовать мониторинг состояния здоровья людей путем бесконтактного измерения температуры.

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Также сообщается, что регионы должны создать на въездах и выездах контрольно-пропускные пункты. Для работы на них будут привлекать военнослужащих, работников, материально-технические и транспортные средства, в том числе частей и подразделений Министерства обороны и Министерства внутренних дел.

Кроме того, регионам разрешили в случае ухудшения эпидемической ситуации ограничивать перемещение между областями. Регламентируются эти нормы постановлением кабмина № 255 от 02 апреля 2020 г.

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