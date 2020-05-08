Якщо ваше авто евакуювали через порушення правил паркування, після його "визволення" обов’язково потрібно звертатись до суду. Це безкоштовно, вимагає мінімум часу та дає величезні шанси відсудити витрачені гроші та отримати моральну компенсацію.

Зазвичай "визволення" евакуйованого авто обходиться у 1 500 - 2 000 гривень. До витрат також можна віднести зіпсований настрій, зруйновані плани, та, як мінімум, половину робочого дня витрачену на принизливе стояння в чергах і поїздки в декілька місць розташованих у різних кінцях міста.

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Адвокат Вадим Володарский підготував зразки усіх необхідних документів. Вони викладені у електронній книзі під назвою "Евакуювали авто? Захисти свої права! (збірка документів)". Скачати книгу безкоштовно можна на сайті booknet.com.

Книга доступна у декількох форматах. Вона містить зразки усіх документів, які можна заповнити, вказавши свої данні, роздрукувати, та відправити поштою у на вказані адреси. Розгляд подібних справ, як правило, не потребує особистої присутності позивача. Шанси отримати позитивний результат (грошову компенсацію) дуже високі.

"До підготовки цієї збірки мене спонукало те, що евакуатори у Києві не припинили працювати навіть під час карантину, коли підстав для політики, давно проголошенї нашою владою (політки ганебної та дискримінаційної самої по собі) "примусу до користування громадським транспортом замість особистого" не залишилося, бо сам громадський транспорт у режимі звичайних перевезень не працює. Але робота евакуаторів не припинилася. Якщо коли-небудь вам будуть розповідати про "поганих комерсантів, що підняли ціни на маски", - нагадайте їм про те, що евакуатори продовжили працювати у Києві під час карантину!", - пише Вадим Володарский.

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Нагадаємо, що численні суди через незаконну евакуацію авто вже мали місце за часів мера Леоніда Черновецького. Тоді, в результаті великої кількості позововів, евакуація через порушення правил паркування була припинена. Схоже, історія циклічна і має настати час повторення таких подій.