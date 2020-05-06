Як повернути автомобіль, якщо його забрав евакуатор, розповів адвокат Ростислав Кравець.

Столична влада штучно зменшує кількість місць для паркування, встановлюючи антипаркувальні стовпчики, полусфери та делініатори. На центральних вулицях навіть почали облаштовувати велодоріжки, на яких паркування також заборонене.

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Автомобілі, які припарковані з порушення правил, забирають евакуаторами. "Визволення" евакуйованого авто обійдеться порушнику у 1 500 - 2 000 гривень та займає майже повний робочий день. Робота евакуаторів не зупиняється навіть у карантин.

Як відбувається процес "визволення" авто, розповів адвокат Ростислав Кравець.

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