Минулого тижня у більшості районів столиці активно встановлювали нові антипаркувальні стовпчики. Робота відбувається вздовж магістралей і невеликих вулиць.

Від Солом’янки до Троєщини активізували роботи зі встановлення антипаркувальних стовпчиків.

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"Встановлення антипаркувальних стовпців ведеться з перших днів січня. На початку місяця обмежувачі встановлювали у Печерському районі. Нині ж – це відбувається майже у всіх районах. Лише за тиждень ми змонтували 429 стовпчиків", – повідомив заступник генерального директора КК "Київавтодор" Валентин Осипов.

Як зазначив Валентин Осипов, на Троєщині встановили 68 стовпців на вул. Закревського біля поліклініки. Розпочали роботи з обмеження паркування на просп. Перемоги. За тиждень вздовж цієї магістралі змонтували 122 стовпчика і цей процес триває.

За словами Валентина Осипова, встановили стовпчики і на Подолі – 30 штук з’явились на вулицях Почайнинській і Борисоглібській. Кількість стовпців зростатиме щотижня.

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