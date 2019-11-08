Тепер погодинна оплата парковки в столиці України - не єдиний спосіб розрахунку. У Києві представили електронний абонемент на паркування в Приват24: як працює новий сервіс

Ситуація з парковками в містах-мільйонниках завжди в ТОПі проблемних питань для місцевої влади. І Київ тут не виняток. Але, місцева влада дбає, в першу чергу, про збір грошей з автомобілістів і придумує для цього нові способи.

Про збільшення кількості паркувальних місць, будівництві паркінгів та створення інших зручностей для автомобілістів поки мова не йде.

Так, вчора, 6 листопада, ПриватБанк спільно з КП "Київтранспарксервіс" представили електронний паркувальний абонемент. В ході прес-конференції, що відбулася в медіацентрі "Інформатор", керівник напрямку по роботі з торговельними підприємствами ПриватБанку Євген Васильцов і заступник директора з безпеки Київтранспарксервісу Сергій Сокольчук докладніше розповіли про новий інструмент оплати місця стоянки автомобіля в Києві.

"Оплата паркування - не просто спосіб наповнення бюджету міста. Це один із способів регулювання дорожнього трафіку", вважає Сергій Сокольчук заступник директора з безпеки КП "Київтранспарксервіс"