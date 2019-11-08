Теперь почасовая оплата парковки в столице Украины - не единственный способ расчета. В Киеве представили электронный абонемент на парковку в Приват24: как работает новый сервис

Ситуация с парковками в городах-миллионниках всегда в топе проблемных вопросов для местной власти. И Киев здесь не исключение. Но, местные власти заботятся, в первую очередь, о сборе денег с автомобилистов и придумывают для этого новые способы.

Об увеличении количества парковочных мест, строительстве паркингов и создании других удобств для автомобилистов пока речь не идет.

Так, вчера, 6 ноября, ПриватБанк совместно с КП "Киевтранспарксервис" представили электронный парковочный абонемент. В ходе пресс-конференции, состоявшейся в медиацентре "Информатор", руководитель направления по работе с торговыми предприятиями Приватбанка Евгений Васильцов и заместитель директора по безопасности Киевтранспарксервиса Сергей Сокольчук подробнее рассказали про новый инструмент оплаты места стоянки автомобиля в Киеве.

"Оплата парковки – не просто способ наполнения бюджета города. Это один из способов регулирования дорожного трафика", считает Сергей Сокольчук заместитель директора по безопасности КП "Киевтранспарксервис"