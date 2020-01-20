На прошлой неделе в большинстве районов столицы активно устанавливали новые антипарковочные колонки. Работа происходит вдоль магистралей и небольших улиц.

От Соломенки до Троещины активизировали работы по установке антипарковочных столбиков.

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"Установление антипарковочных столбцов ведется с первых дней января. В начале месяца ограничители устанавливали в Печерском районе. Сейчас же это происходит почти во всех районах. Только за неделю мы смонтировали 429 столбиков", – сообщил заместитель генерального директора КП "Киевавтодор" Валентин Осипов.

Как отметил Валентин Осипов, на Троещине установили 68 столбцов на ул. Закревского возле поликлиники. Начали работы по ограничению парковки на ул. Победы. За неделю вдоль этой магистрали смонтировали 122 столбика и этот процесс продолжается.

По словам Валентина Осипова, установили столбики и на Подоле – 30 штук появились на улицах Почайнинской и Борисоглебской. Количество столбцов будет расти каждую неделю.

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