На центральних вулицях Києва продовжується "вйна" між велосипедистами та автовласниками: влада виділяє велосимуги, на них паркуються автомобілі, які, в свою чергу, забирають евакуатором.

Столична влада продовжує будувати велосмуги.

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Для прикладу, щойно відкрилась велосмуга на вулиці Ярославів Вал. Втім, чимало водіїв надалі вважають її "своєю територією", тому паркуються прямо на ній.

Натомість інспекція з паркування Департаменту транспортної інфраструктури активно евакуює автомобілі, які припарковані з порушенням правил. "Такі роботи проводитимуться й надалі", – обіцяють столичні чиновники.

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