На центральных улицах Киева продолжается "война" между автовладельцами и велосипедистами: власть строить велополосы, на них паркуются автомобили, которые, в свою очередь, забирают эвакуатором.
Столичная власть активно строит велодорожки.
Читайте также: В Киеве стоимость парковки поднимут до 50 грн в час
Одна из новых – велополоса на улице Ярославов Вал. Но многие водители по-прежнему считают ее "своей территорией". Хотя, ненадолго.
Инспекция по парковке Департамента транспортной инфраструктуры продолжает эвакуировать автомобили, припаркованные с нарушением правил. "Такие работы будут проводиться и в дальнейшем", – обещают столичные чиновники.
Читайте также: В Киеве продолжают искусственно уменьшать количество мест для парковки.