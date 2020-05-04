На центральных улицах Киева продолжается "война" между автовладельцами и велосипедистами: власть строить велополосы, на них паркуются автомобили, которые, в свою очередь, забирают эвакуатором.

Столичная власть активно строит велодорожки.

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Одна из новых – велополоса на улице Ярославов Вал. Но многие водители по-прежнему считают ее "своей территорией". Хотя, ненадолго.

Инспекция по парковке Департамента транспортной инфраструктуры продолжает эвакуировать автомобили, припаркованные с нарушением правил. "Такие работы будут проводиться и в дальнейшем", – обещают столичные чиновники.

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