Как вернуть автомобиль, если его забрал эвакуатор, рассказал адвокат Ростислав Кравец.

Столичные власти искусственно уменьшают количество мест для парковки, устанавливая антипарковочные столбики, полусферы и делиниаторы. На центральных улицах даже начали обустраивать велодорожки, на которых парковка также запрещена.

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Автомобили, припаркованные с нарушением правил, забирают эвакуаторами. "Освобождение" эвакуированного авто обходится нарушителю в 1500 - 2000 гривен и занимает почти полный рабочий день. Работа эвакуаторов не останавливается даже в карантин.

Как происходит процесс "освобождения" авто, рассказал адвокат Ростислав Кравец.

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