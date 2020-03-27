Эвакуация автомобиля во время карантина идет полным ходом. При практически парализованном общественном транспорте водителей, нарушивших правила парковки, оставляют без единого возможного средства передвижения.

Ситуация с эвакуацией неправильно припаркованных автомобилей в Киеве давно вызывает много вопросов. Здесь и почти вдвое завышенная стоимость "услуг" эвакуатора и хранения автомобиля на штрафплощадке за 150 гривен в день и специально созданный низкий механизм возврата автомобиля с необходимостью обойти несколько инстанций и выстоять многочасовые очереди.

Читайте также: В Киеве не будут будут оборудовать новые парковки, а "зарабатывать" на штрафах и эвакуаторах

Сама эвакуация за нарушение правил законная только в случае, когда припаркованный с нарушением автомобиль угрожает безопасности или создает значительные неудобства для проезда. Обычная стоянка в зоне действия запрещающих знаков или на полосах общественного транспорта предусматривает только штраф, а не эвакуацию.

В некоторых европейских городах на период карантина не только прекратили работу эвакуаторов, но и перестали штрафовать за нарушение правил парковки. В Киеве же освобождение “похищенного” эвакуатором автомобиля обходится нарушителю примерно в 2000 гривен и занимает, как минимум, полный рабочий день. Ежедневно в Киеве эвакуируют более 200 автомобилей. Закрывать этот бизнес на карантин никто не собирается.

Читайте также: В Киеве эвакуатор забрал автомобиль с детьми: фото